Maltempo in Romagna, Rimini completamente sott’acqua: spiagge devastate | FOTO

Situazione critica a Rimini per la concomitanza della pioggia torrenziale (oltre 200mm nelle ultime 48 ore) e le forti mareggiate. Il mare ha invaso la costa, la pioggia ha allagato la città: così Rimini è finita completamente sott’acqua tanto da sembrare addirittura Venezia. Devastati gli stabilimenti balneari, grande scoramento per i danni dell’ennesimo evento meteo estremo.

