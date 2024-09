Allerta Meteo, caldo fuori stagione: Garbino e Scirocco infiammano l’Italia prima del maltempo

MeteoWeb

Una nuova fase di instabilità meteorologica è in procinto di colpire l’Italia, dopo una prima ondata di maltempo che ha già interessato le regioni occidentali. Una seconda perturbazione di origine atlantica è prevista tra il 27 e il 28 settembre e avrà un impatto rilevante sul clima della penisola. Questo peggioramento delle condizioni atmosferiche sarà caratterizzato da due fasi distinte: una fase iniziale di richiamo di aria calda, seguita da un significativo abbassamento delle temperature a causa dell’ingresso di correnti fredde.

Nella prima fase, le correnti di aria calda precederanno l’arrivo del fronte perturbato, con venti provenienti da sud-ovest, noti come Garbino sull’Adriatico centrale e Scirocco nelle regioni meridionali. Questi venti favoriranno un deciso aumento delle temperature, che raggiungeranno valori superiori ai 30°C in diverse località. In particolare, nelle Marche, in Abruzzo e in Molise, il Garbino, riscaldandosi per compressione adiabatica mentre scende dagli Appennini, farà schizzare le temperature ben oltre la media del periodo, rendendo il clima insolitamente caldo e secco. Contemporaneamente, nelle regioni meridionali come Puglia, Calabria e Sicilia, lo Scirocco porterà non solo caldo ma anche umidità, rendendo l’atmosfera più afosa.

Le temperature massime attese includono picchi di 34°C a Catania e 32°C in città come Messina, Pescara e Siracusa. In altre località, come Bari e Palermo, si registreranno valori intorno ai 31°C.

La seconda fase vedrà invece l’ingresso di una massa d’aria fredda proveniente dalle regioni polari. Questo causerà un drastico abbassamento delle temperature su tutto il territorio, con cali di diversi gradi in poche ore. Il passaggio del fronte freddo sarà accompagnato da un’accentuata instabilità atmosferica, con la formazione di temporali, rovesci intensi e, in alcune aree, grandinate e forti raffiche di vento.

Le piogge saranno particolarmente intense lungo le regioni tirreniche, dove potranno persistere per diverse ore. Anche le aree adriatiche, inizialmente protette dal Garbino, saranno colpite da precipitazioni e temporali diffusi. Le temperature massime subiranno un drastico calo, con valori che si attesteranno intorno ai 27°C a Catania e 24°C a Roma, mentre in altre città come Firenze e Bari non supereranno i 23°C.

