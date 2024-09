Allerta Meteo, caldo fuori stagione in arrivo: le previsioni per i prossimi giorni

MeteoWeb

Nelle prossime giornate, l’Italia sarà interessata da un ritorno insolito delle condizioni tipicamente estive, con un significativo aumento delle temperature che raggiungeranno livelli decisamente elevati per il periodo, arrivando fino a 34-35°C in alcune zone del Paese. Anche se all’inizio della prossima settimana si prevede l’arrivo di una nuova perturbazione, l’evoluzione meteorologica sembra destinata a sorprendere. Contrariamente a quanto solitamente accade in queste circostanze, le temperature non diminuiranno, ma aumenteranno ulteriormente.

Questo insolito rialzo termico sarà favorito dall’afflusso di correnti d’aria molto calda, richiamate proprio dall’avvicinarsi del sistema perturbato. Le regioni più coinvolte da questa ondata di calore saranno soprattutto quelle del Sud Italia, dove il tempo rimarrà generalmente stabile e asciutto. In particolare, la Sicilia vedrà un aumento notevole delle temperature, con massime che potrebbero arrivare a toccare, se non superare, i 35°C in alcune località.

Ciò che rende questa situazione particolarmente interessante è il fatto che, nonostante il passaggio della perturbazione, i valori termici continueranno a salire, generando condizioni atmosferiche decisamente più estive che autunnali. Questa anomalia meteorologica è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui l’interazione tra il fronte perturbato in arrivo e una massa d’aria calda proveniente dalle regioni meridionali, in particolare dal Nord Africa.

Questo flusso di aria calda manterrà il Sud Italia su livelli termici ben al di sopra delle medie stagionali, e in alcune zone si potrebbero addirittura registrare temperature record per questo periodo dell’anno. Anche il Centro e il Nord Italia subiranno un aumento delle temperature, anche se meno pronunciato rispetto al Sud, con valori comunque superiori alla norma stagionale.

Nel complesso, la settimana in arrivo sarà caratterizzata da un clima decisamente anomalo, con temperature elevate e condizioni di stabilità atmosferica che faranno sembrare questo periodo più simile all’estate che all’autunno. Questo “colpo di coda” estivo continuerà a sorprendere nei prossimi giorni, con un’evoluzione meteorologica difficile da prevedere ma certamente fuori dall’ordinario per questa fase dell’anno.

