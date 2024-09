Allerta Meteo Campania: prorogato il codice giallo per temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo codice giallo per temporali di ulteriori 24 ore. Pertanto, la criticità idrogeologica già in atto permarrà fino alle 6 di giovedì 19 settembre. “La particolare perturbazione presente sulla Campania determina una incertezza previsionale: i temporali saranno repentini ma intensi a scala locale e potranno essere accompagnati da grandine, fulmini, raffiche di vento,” si legge nell’avviso.

Le aree interessate sono prevalentemente quelle della fascia costiera campana e, in dettaglio, le seguenti zone di allerta: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento).

