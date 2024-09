Allerta Meteo Campania: scatta il codice giallo dal pomeriggio

MeteoWeb

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Campania ha emanato un’allerta meteo con conseguente criticità “Gialla” per rischio idrogeologico. L’avviso è valido dalle 18 di oggi alle 18 di domani su tutto il territorio regionale. Si prevedono, spiega la Protezione Civile in una nota, “precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero essere anche intensi“. Oltre alla criticità idrogeologica, l’avviso riguarda anche “venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche” e conseguente mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.