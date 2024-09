Allerta Meteo Campania: scuole, parchi e cimiteri chiusi domani nel Napoletano, ecco dove

MeteoWeb

Scuole, parchi pubblici e cimiteri resteranno chiusi domani, lunedì 9 settembre, nei comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Secondo quanto indicato nell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, sono previsti pioggia, temporali e forte vento dalla mezzanotte di oggi e per l’intera giornata di domani su quasi tutto il territorio campano, escluse alcune aree.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha firmato un’ordinanza di chiusura “delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, dei parchi pubblici e del cimitero comunale”.

A Portici, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (domani era prevista la sola apertura dell’Ic De Lauzieres – via Dalbono); il sindaco Vincenzo Cuomo ha disposto anche la chiusura di ville, parchi (compreso il Parco a Mare) e cimitero.

A San Giorgio a Cremano, niente lezioni nelle scuole che hanno già iniziato le proprie attività: l’ITI Medi e il Liceo Carlo Urbani e gli istituti privati (Regina Mundi e Regina dei Gigli), “a causa dell’elevato rischio di concentrazione delle piogge dovuto a temporali improvvisi, anche di forte intensità“, scrive il sindaco Giorgio Zinno. In città resteranno chiusi anche parchi e cimitero.

