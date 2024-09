Allerta meteo, crollo delle temperature: il ciclone polare porterà giornate gelide

MeteoWeb

Dopo una parentesi di temperature insolitamente calde per la stagione, l’Italia sta attraversando un significativo e repentino calo termico. Fino a pochi giorni fa, il Paese presentava una netta divisione climatica: le regioni meridionali godevano ancora di temperature quasi estive, mentre al Nord si avvertivano già i primi segnali dell’autunno, con aria più fresca. Questo contrasto era il risultato di una vasta area di bassa pressione centrata sul Nord Europa, che ha influenzato il clima su buona parte del continente. In questo scenario, masse d’aria di natura diversa hanno interessato l’Italia: mentre il Nord era investito da correnti più fresche e umide, le regioni meridionali e parte del Centro hanno sperimentato venti caldi di provenienza nordafricana, causando temperature decisamente sopra la media.

Questa configurazione ha creato una netta dicotomia climatica, con un Nord dalle caratteristiche autunnali e un Sud ancora immerso in un contesto estivo. La situazione, però, sta rapidamente cambiando. Un’area di alta pressione situata tra Francia e Germania sta determinando l’afflusso di venti freddi e secchi di origine polare verso l’Italia, causando una progressiva diminuzione delle temperature su gran parte del territorio.

Questo flusso ha già comportato un deciso calo termico nelle regioni settentrionali e centrali, e nei prossimi giorni anche il Sud vedrà un ritorno a condizioni più tipiche dell’autunno, con un cambiamento significativo previsto per domenica.

L’arrivo dell’autunno appare ormai definitivo, secondo le proiezioni meteorologiche attuali. Le temperature fresche, in linea con il periodo, sono destinate a persistere. Infatti, durante la prossima settimana è prevista la formazione di un nuovo vortice ciclonico, il quale non solo porterà piogge e cieli coperti, ma contribuirà a mantenere temperature stabilmente autunnali su tutto il territorio. L’ulteriore calo termico potrebbe portare i valori al di sotto della media stagionale in diverse aree del Paese, regalando un’atmosfera tipica della stagione con venti freschi e cieli variabili.

Questo brusco cambiamento climatico segna l’effettiva entrata in scena dell’autunno, dopo settimane di condizioni atmosferiche spesso atipiche rispetto al calendario. Le temperature fresche dovrebbero persistere fino al prossimo fine settimana, senza segnali di un ritorno improvviso al caldo. In particolare, il Nord e le aree interne del Centro potrebbero vedere valori inferiori alle medie storiche, mentre al Sud, dopo un sabato ancora mite, anche qui si farà sentire un deciso abbassamento delle temperature.

In conclusione, l’Italia si prepara a essere investita da un’ondata di aria fredda di origine polare, che riporterà ovunque temperature tipiche della stagione autunnale. Il vortice ciclonico in arrivo accentuerà ulteriormente questo cambio di scenario, segnando l’inizio di una fase meteorologica che molti riconosceranno come il vero inizio dell’autunno. Le condizioni previste per i prossimi giorni confermano un ritorno a scenari più consoni al periodo, lasciando alle spalle il calore anomalo delle settimane passate.

