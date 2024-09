Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna e Arpae hanno emesso un’allerta meteo arancione per vento sulle montagne dell’Emilia centrale – ossia del Reggiano e del Modenese – e su quelle del Parmense e del Piacentino. Il provvedimento è in vigore per tutta la giornata di domani, giovedì 26 settembre. Allerta meteo gialla – sempre per il forte vento – per le colline e le montagne della Romagna e dell’Emilia.

Nel dettaglio, per la giornata di domani “sono previsti venti di burrasca forte (intensità tra 74km/h e 88km/h) sulle cime appenniniche centro-occidentali. Sulle zone collinari degli Appennini centro-occidentali, e a quote più elevate sugli Appennini orientali, sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62km/h e 74km/h). Si prevede inoltre la possibilità di temporali sui rilievi centro-occidentali, localmente anche di forte intensità”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nella zona D1, permangono le difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua nei giorni precedenti che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica”, viene evidenziato.

In sintesi, è stata emessa allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO.

Emessa anche allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

