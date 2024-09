Allerta Meteo rossa in Emilia-Romagna, “domani scuole chiuse nelle zone colpite”

MeteoWeb

Domani scuole chiuse nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalla forte ondata di maltempo: è quanto ha annunciato il presidente facente funzioni Irene Priolo in un punto stampa. “Le scuole vengono chiuse dove c’è allerta rossa“, cioè in Romagna e nella città metropolitana di Bologna. “I sindaci, in merito alla chiusura delle scuole, dovranno ora fare le ordinanze“, ha precisato Priolo. “Bisogna evitare al massimo tutti gli spostamenti“. “L’evento meteo non è paragonabile a quello del 2023“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.