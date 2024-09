Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: scuole chiuse domani 19 settembre | ELENCO

MeteoWeb

Anche domani, 19 settembre 2024, l’Italia dovrà fare i conti con l’intenso vortice depressionario che sta determinando diffuso maltempo determinando anche un’allerta meteo rossa in Emilia-Romagna. Alla luce delle previsioni meteo, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, 19 settembre 2024.

Allerta Meteo “rossa” in Emilia-Romagna, domani 19 settembre scuole chiuse

Domani le scuole rimarranno chiuse nelle 4 province emiliano-romagnole interessate dall’allerta rossa per il maltempo: Bologna, Forlì–Cesena, Rimini, Ravenna. È quanto emerge da una conferenza stampa convocata dalla presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo. Questa è la raccomandazione della Regione, ora ciascun Comune emetterà una specifica ordinanza.

Scuole chiuse in Emilia-Romagna

Province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna (allerta rossa)

