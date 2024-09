Allerta Meteo, ecco come la goccia fredda impazzita porterà freddo, neve e temporali la prossima settimana

MeteoWeb

Una vasta saccatura di origine artica ha fatto il suo ingresso sull’Italia, portando un clima tipicamente autunnale. Gli effetti si sono manifestati inizialmente al Nord, per poi espandersi anche verso il Centro e il Sud del Paese. Le correnti fredde hanno già coinvolto le aree settentrionali e centrali, determinando un netto calo delle temperature. Sulle Alpi, la neve ha fatto la sua comparsa a quote medie, attorno ai 1200 metri.

Questo sistema depressionario è destinato a trasformarsi in una goccia fredda, secondo le proiezioni dei principali modelli meteorologici. Dopo una prima fase in cui si sposterà verso sud-est, portando un ulteriore abbassamento termico e piogge al Meridione, il fine settimana vedrà condizioni più stabili e cieli sereni al Nord e lungo le coste tirreniche. Tuttavia, all’inizio della prossima settimana, questa goccia fredda potrebbe tornare a interessare l’Italia con un movimento retrogrado, cioè da est verso ovest.

Si prevede anche la formazione di un “ponte di Voejkov“, una configurazione atmosferica particolarmente apprezzata dagli amanti del freddo e della neve invernale. Questo anticiclone si estenderà dall’Iberia fino alla Scandinavia, consentendo alle correnti fredde balcaniche di fluire al di sotto di esso.

In tale scenario, le temperature in Italia continueranno a essere inferiori alla media stagionale, pur con la presenza di spazi di cielo sereno. Il clima rimarrà fresco, con un freddo più marcato sui rilievi. La prossima settimana sarà caratterizzata da un’alternanza di periodi instabili e perturbati.

Le regioni del Centro-Sud, in particolare, potranno finalmente beneficiare di piogge abbondanti e necessarie. Questo quadro meteorologico favorirà precipitazioni superiori alla media nelle regioni centrali e meridionali, mantenendo le temperature al di sotto dei valori stagionali, probabilmente fino alla fine del mese di settembre.

Sebbene il clima attuale appaia piuttosto dinamico, molti temono che possa trattarsi solo di una breve pausa all’interno di un trend più ampio caratterizzato da anticicloni persistenti e temperature oltre la norma.

Questo riflette una preoccupazione diffusa: che le variazioni temporanee del tempo non riescano a modificare la tendenza generale del riscaldamento globale e delle condizioni meteorologiche sempre più estreme. Il futuro ci darà le risposte.

