Allerta Meteo, il Ciclone Freddo sui Balcani piomberà sull’Italia nei prossimi giorni: le MAPPE

L’Italia sta vivendo una fase molto fredda a causa di un’eccezionale irruzione d’aria polare marittima che ha fatto piombare le temperature su valori tardo autunnali o quasi invernali. Clamorose le temperature di oggi, piombate addirittura ad appena +5°C a L’Aquila, +6°C a Sulmona e Arezzo, +8°C ad Avellino, Terni, Spoleto, Guidonia e Tivoli, +9°C a Firenze, Perugia, Frosinone, Fiumicino e Monterotondo, +10°C a Roma, +11°C a Sassari e Oristano, +12°C a Peschici. E’ un weekend in cui servirebbero i riscaldamenti accesi, anche al Centro/Sud.

Siamo nel picco dell’irruzione fredda, che persisterà su valori analoghi anche domani, domenica 15 settembre. Ma a preoccupare di più è il forte maltempo che sta provocando drammatiche alluvioni nel cuore d’Europa. Il Ciclone innescato da quest’irruzione fredda è centrato sui Balcani e sta provocando piogge torrenziali tra Romania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Ungheria:

Gli effetti del Ciclone hanno un importante riverbero anche in Italia, con una nuvolosità diffusa, una circolazione orientale e nubi cariche di pioggia nel medio-basso Adriatico e nel basso Tirreno, prevalentemente al Sud, dove non mancano le precipitazioni. Le più intense stanno colpendo Gargano, Calabria e Sicilia.

La situazione rimarrà analoga domani, domenica 15 settembre, per poi cambiare da dopodomani, lunedì 16, quando l’aria fredda inizierà a ritirarsi e il Ciclone si muoverà dai Balcani verso l’Italia, seguendo una traiettoria molto pericolosa per il nostro Paese. Da lunedì, infatti, le temperature aumenteranno gradualmente, pur mantenendosi ancora sotto le medie del periodo ma in modo meno significativo rispetto a questo weekend. Il maltempo, però, si accentuerà in tutt’Italia e durerà tutta la prossima settimana, in modo particolare sulle Regioni Adriatiche. Le piogge più intense e abbondanti colpiranno Emilia Romagna e Marche, ma sarà una settimana di forte maltempo ovunque, dal Piemonte alla Sicilia.

