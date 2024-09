Europa centrale nella morsa delle alluvioni: situazione critica in Polonia e Repubblica Ceca | FOTO

MeteoWeb

L’Europa centrale è alle prese con una grave ondata di maltempo che sta portando piogge torrenziali. I fiumi iniziano a salire e si registrano già esondazioni e danni, mentre la Romania riporta le prime vittime. Diversi stati sono interessati dal maltempo, dalla Polonia alla Repubblica Ceca, dall’Austria alla Germania meridionale e alla Slovacchia.

Repubblica Ceca

Nella Repubblica Ceca, le acque dei fiumi hanno raggiunto livelli pericolosi in decine di aree del Paese questa mattina, allagando case e strade in diverse città e villaggi. Piogge intense e forti venti hanno lasciato oltre 63.000 famiglie senza elettricità, ha affermato la compagnia elettrica ceca CEZ. Un ospedale nella seconda città più grande della Repubblica Ceca, Brno, è stato evacuato, così come decine di cittadini in altre zone. Una dozzina di linee ferroviarie sono state chiuse dopo essere state colpite da alberi caduti o acque alluvionali. “Dobbiamo essere pronti per gli scenari peggiori“, ha detto il Primo Ministro ceco Petr Fiala dopo la riunione del comitato di crisi centrale del governo. “Ci aspetta un weekend difficile”.

La situazione sta peggiorando anche nella capitale Praga: tra le altre cose, una stazione della metropolitana nel centro della città è stata chiusa.

Polonia e Moldavia

Gravi inondazioni legate al fiume Kwisa sono in atto a Gryfów Śląski, in Bassa Slesia, nella Polonia sudoccidentale. Nella regione di Opole, il fiume Biala Glucholaska è esondato. È stato necessario portare in salvo 400 abitanti del villaggio di Głuchołazy, vicino al confine con la Repubblica Ceca. Nel villaggio sono dispiegati un centinaio di Vigili del Fuoco e 60 agenti di Polizia, ha scritto su X il Ministro dell’Interno Tomasz Siemoniak. Alcuni residenti sono stati evacuati dal villaggio di Morów perché il fiume Mora è esondato. In totale, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 400 interventi nella regione.

Decine di persone sono state evacuate come misura precauzionale da due villaggi vicino alla città di Nysa, nel bacino del fiume Nysa, dopo che i meteorologi hanno avvertito di piogge senza precedenti e i livelli dell’acqua in alcuni fiumi della zona sono aumentati bruscamente, secondo Siemoniak. “Il peggio deve ancora venire”, ha avvertito.

Ieri le autorità polacche hanno fatto appello ai residenti affinché facessero scorta di cibo e si preparassero alle interruzioni di corrente ricaricando i power bank.

Danni e vittime in Romania

In Romania, il Ministro dell’ambiente Mircea Fechet ha detto all’Associated Press che, in alcune delle aree gravemente allagate, sono caduti più di 160mm di pioggia, il che ha detto essere un evento raro. “Quello che stiamo cercando di fare in questo momento è salvare quante più vite possibile“, ha aggiunto il Ministro, in viaggio verso Galati, una delle aree più colpite, per valutare la situazione. I corpi di tre donne e due uomini sono stati trovati nelle località di Pechea, Draguseni, Costache Negri e Corod, ha affermato il Dipartimento per le situazioni di emergenza. Le autorità hanno poi aggiunto che è stato stabilito che una delle vittime era morta da due giorni e “non è morta per gli effetti del maltempo”, ma per altre cause.

Il Presidente rumeno Klaus Iohannis ha affermato: “le gravi inondazioni che hanno colpito gran parte del Paese hanno causato perdite di vite umane e danni significativi”.

Piogge intense hanno colpito anche la Moldavia, dove i soccorritori hanno pompato l’acqua dalle case di decine di persone in diverse località, hanno affermato le autorità.

Germania, Baviera e Sassonia corrono ai ripari

Il livello dei fiumi è in aumento anche in Baviera, nel sud della Germania. A Passavia, alla confluenza di tre fiumi (Danubio, Inn e Ilz), le prime chiusure nel centro storico dovrebbero essere previste nelle ore serali, ha annunciato la città. I servizi di emergenza stanno attualmente adottando le precauzioni appropriate e hanno già iniziato a sistemare sacchi di sabbia.

Secondo il servizio informazioni bavarese sulle piene, questa mattina alle 9 il livello dell’acqua del Danubio a Passavia era di 6,35 metri. Al mattino il livello dell’acqua del ponte Marienbrücke sull’Inn era di 4,30 metri. Il picco del livello dell’acqua è previsto domenica intorno alle 7:00 – con valori medi di 7,89 metri per l’idrometro Passau an der Donau e 5,48 metri per l’idrometro Marienbrücke am Inn. Ciò corrisponderebbe a un leggero superamento del livello di segnalazione 3, ovvero sono possibili allagamenti su terreni edificati o scantinati allagati.

Anche nel Chiemgau, regione collinare dell’Alta Baviera, la situazione è tesa dopo la pioggia costante. Nella comunità di Aschau, i servizi di emergenza hanno riempito i sacchi di sabbia perché le acque sotterranee e superficiali stavano aumentando.

Il servizio meteorologico tedesco (DWD) ha annunciato ieri che nel weekend cadranno piogge e nevicate continue, soprattutto nella Baviera sudorientale. I più colpiti dovrebbero essere il Chiemgau, i monti Mangfall e il Berchtesgadener Land. Per oggi, il DWD prevede forti piogge soprattutto nel sud-est e molta neve fresca alle quote più elevate sulle Alpi. Nelle Alpi al di sopra dei 1500 metri circa fino a domenica notte potrebbero cadere dai 15 ai 30 centimetri di neve. In alta quota sulle Alpi del Chiemgau e di Berchtesgaden sono possibili fino a 100 centimetri di neve fresca. Dovrebbe essere ventoso nella metà orientale della Baviera e tempestoso in montagna.

Si prevede che le forti precipitazioni a est dell’Elba e della Sprea faranno aumentare il livello delle acque dell’Elba in Sassonia, stato tedesco che confina con la Repubblica Ceca. Il livello di allerta 1 potrebbe essere raggiunto questa sera allo scartamento di Schöna, a Dresda è previsto domenica mattina, come ha annunciato in un messaggio di allerta il Centro antialluvioni statale della Sassonia.

La causa del rigonfiamento dell’Elba sono le forti piogge nel bacino idrografico dell’Elba e della Moldava, nella Repubblica Ceca. Nel Paese confinante con la Germania, su una ventina di fiumi e torrenti è stato dichiarato il terzo livello di “pericolo” di piena, come riferisce l’agenzia stampa ČTK.

Austria

In Austria, gli esperti meteo prevedono forti piogge con inondazioni e frane nei prossimi giorni. Secondo l’istituto statale di meteorologia Geosphere Austria, martedì 17 settembre in alcune parti della Bassa e dell’Alta Austria potrebbero cadere più di 300mm di pioggia. I servizi di emergenza si stanno preparando per le inondazioni lungo il Danubio, che si verificano circa ogni 10-15 anni. Tra le altre cose, sono stati allestiti sistemi mobili di protezione contro le inondazioni e sono stati riempiti sacchi di sabbia.

Il Vice governatore della regione della Bassa Austria parla di una possibile alluvione con tempi di ritorno 100 anni nella zona del “Waldviertel”; lungo il fiume Kamp la situazione potrebbe essere puntualmente peggiore.

