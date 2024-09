Allarme in Europa centrale: alluvioni in Romania, 5 morti per le piogge torrenziali | FOTO

MeteoWeb

Cinque persone sono state trovate senza vita nell’Est della Romania dopo piogge torrenziali che hanno causato gravi alluvioni, lasciando molte persone isolate. Le autorità per le emergenze hanno confermato sabato che le vittime sono state trovate nei villaggi di Pechea, Drăgușeni, Costache Negri e Corod, nelle contee di Galați e Vaslui, una delle aree più colpite dal maltempo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze della loro morte.

I servizi di soccorso sono stati impegnati in operazioni di salvataggio per evacuare 95 persone rimaste intrappolate. Tra queste, un anziano è stato portato in salvo con l’ausilio di una piccola barca di salvataggio. Per agevolare le operazioni di ricerca e salvataggio, è stato dispiegato un elicottero Black Hawk nella contea di Galați.

Le tempeste hanno colpito 19 località in 8 contee della Romania, con venti forti che hanno abbattuto decine di alberi, danneggiando automobili e bloccando strade. Le autorità hanno inviato messaggi di allerta ai residenti, avvertendoli delle condizioni meteo avverse, mentre i servizi di emergenza si sono mobilitati per rimuovere l’acqua dalle abitazioni. Alcune strade sono state chiuse a causa dell’alluvione.

Il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, ha annullato i suoi impegni di sabato per recarsi nella contea di Galați e valutare di persona i danni causati dalle inondazioni.

L’ondata di maltempo in Romania si inserisce in un quadro meteorologico critico che sta interessando diversi paesi dell’Europa centrale. Si prevedono gravi inondazioni in Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Germania, Slovacchia e Ungheria durante il fine settimana. Un sistema di bassa pressione porterà forti piogge in gran parte della Repubblica Ceca, incluse la capitale Praga e le regioni di confine con Austria e Germania a Sud, e con la Polonia a Nord.

Il primo ministro ceco, Petr Fiala, ha avvertito che il paese deve prepararsi a scenari peggiori. “Ci attende un fine settimana difficile“, ha dichiarato dopo la riunione del comitato centrale di crisi del governo. Anche in Polonia, il primo ministro Donald Tusk si è recato nella città sudoccidentale di Wrocław, dove si temono inondazioni, invitando i cittadini a fare scorte di cibo e a prepararsi per eventuali interruzioni di corrente elettrica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.