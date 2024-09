Il maltempo paralizza l’Austria: situazione già critica tra blackout ed esondazioni, prime evacuazioni

MeteoWeb

In Austria la situazione meteorologica continua a peggiorare drammaticamente. Interruzioni di corrente, inondazioni e strade interrotte a causa di pioggia e neve stanno rendendo la situazione sempre più critica. Il cancelliere Karl Nehammer ha annunciato la sospensione della campagna elettorale per le elezioni del 29 settembre, e non si esclude che le condizioni meteorologiche possano far slittare il voto per il rinnovo del Nationalrat.

A Hadersdorf am Kamp, in Bassa Austria, sono iniziate le prime evacuazioni dopo l’esondazione del Danubio, e sono stati riempiti sacchi di sabbia in preparazione di ulteriori emergenze. La televisione di Stato, ORF, ha avvisato che la situazione sta rapidamente peggiorando, e le comunità vicine al fiume Kamp devono prepararsi al peggio. Anche l’aeroporto di Vienna-Schwechat resta operativo, ma si registrano ritardi a causa delle condizioni atmosferiche.

A Vienna sono attese raffiche di vento fino a 90 km/h con piogge abbondanti, mentre in Stiria la tempesta ha provocato seri danni alla rete elettrica, lasciando oltre 4mila abitazioni senza energia e mettendo fuori servizio più di 70 stazioni di trasformazione. Inondazioni sono segnalate anche nel Salisburghese e in Alta Austria. Le nevicate hanno portato alla chiusura della linea ferroviaria dei Tauri, che non riaprirà prima di lunedì. In Tirolo, il livello dei fiumi è in aumento, e per attraversare l’Arlberg è necessario equipaggiamento invernale.

La situazione meteorologica critica è attesa anche in altre aree dell’Europa centrale, tra cui Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia.

