Neve, accumuli incredibili sulle Alpi: tutto bianco a 600 metri di quota nel Tirolo, rilievi seppelliti | FOTO e VIDEO

Altra giornata storica oggi per il clima europeo. Sulle Alpi sta nevicando in modo davvero eccezionale: nel Tirolo, in Austria, abbiamo accumuli addirittura in collina, a 600 metri di altitudine sul livello del mare. La neve cade copiosa in montagna, dove i rilievi sono letteralmente sommersi da oltre due metri di neve fresca. Proprio a quest’altitudine la neve ha imbiancato Walchsee (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo), nota località sciistica specializzata nello sci nordico, duemila abitanti nel distretto di Kufstein al confine con la Germania, ma nel settore più piccolo per latitudine dell’Austria, non lontano dal confine italiano con l’Alto Adige.

In montagna gli accumuli sono eccezionali, come possiamo vedere dalle località alpine intorno a Zell am see, nel Saliburghese, a meno di 100km dal confine con l’Italia.

Nelle prossime ore questa bolla polare nel cuore dell’Europa si sposterà lentamente da Tirolo e Baviera verso est, inglobando anche l’Ungheria e continuando ad alimentare forti precipitazioni sull’Austria dove è alto il rischio di alluvioni molto pesanti tra domani, domenica 15 settembre, e lunedì 16.

