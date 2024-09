Neve, sulle Alpi una delle nevicate più abbondanti e premature della storia: accumuli pazzeschi, scenari da pieno inverno | FOTO

MeteoWeb

Giornata eccezionale oggi, venerdì 13 settembre, sulle Alpi: è arrivata la neve, ed è una delle nevicate di settembre più abbondanti e premature degli ultimi decenni. In modo particolare sul versante Nord delle Alpi, in Austria (vedi foto nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo), si registrano già accumuli eccezionali con oltre un metro di neve fresca caduta ad Obertauern e bufere di neve in altre località. Ma il clou della nevicata deve ancora arrivare e sarà nel weekend, tra sabato e domenica.

Sempre dall’Austria arriva una vera e propria cartolina particolare: si tratta di Lienz, città del Tirolo al confine con l’Italia. La città sorge in una valle a 673 metri di altitudine sul livello del mare, nella notte è caduta pioggia mista a neve e neve bagnata. Lo scenario odierno è straordinario, con tutte le montagne abbondantemente innevate dagli 800–900 metri in su.

Ma nelle zone colpite dalle precipitazioni più abbondanti, la neve è scesa addirittura fino a 700 metri di altitudine, come se fossimo in pieno inverno. Tanta neve anche in Svizzera e in Italia, in modo particolare sui rilievi di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni.

