Tragedia in val Gardena, canadese muore durante tempesta di neve

In Val Gardena, una donna canadese di 57 anni ha perso la vita a causa di una tempesta di neve che ha colpito l’Alto Adige. L’escursionista stava percorrendo un sentiero con il suo compagno di 56 anni, diretti dal rifugio Genova al rifugio Puez, quando probabilmente hanno smarrito la strada. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20:45, ma le pessime condizioni meteo e la scarsa visibilità hanno impedito agli elicotteri di raggiungere i due escursionisti. Il soccorso alpino e il gestore del rifugio Puez, accompagnato da una futura guida alpina, si sono messi in marcia a piedi. Quando sono riusciti a localizzare la coppia, la donna era già priva di sensi e, nonostante i disperati tentativi di rianimarla, è deceduta sul posto.

