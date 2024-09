Allerta Meteo: il ciclone Balcanico torna sull’Italia, ecco le zone colpite oggi

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per l’influenza del ciclone che ha imperversato sui Balcani: tenderà infatti “a muoversi con moto retrogrado verso l’Italia portando ad un aumento dell’instabilità“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 16 settembre, “il vortice depressionario attualmente presente sui Balcani tenderà a muoversi con moto retrogrado verso l’Italia portando ad un aumento dell’instabilità, in particolare sul medio-basso Tirreno, Ionio meridionale e Adriatico centro-settentrionale,” spiega PRETEMP.

Scendendo nel dettaglio, “già a partire dal mattino sono attesi dei rovesci localizzati associati a qualche fulminazione sul basso Tirreno e sullo Ionio, con fenomeni prevalentemente in mare aperto. Degli sconfinamenti sono attesi sulle coste tirreniche della Calabria e della Sicilia grazie ai venti in quota da nord-ovest, con possibilità di qualche tromba marina, visti i valori di CAPE 0-3 km fino a 200-250 J/kg“.

Tra il pomeriggio e la sera “è attesa un’intensificazione dei fenomeni a causa dell’avvezione di aria più fredda in quota (fino a -15/-16 °C a 500 hPa sul Tirreno), ma anche in questo caso la maggior parte dei fenomeni rimarrà confinato in mare aperto. Qualche sconfinamento è atteso ancora nelle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e forse del Lazio, con fenomeni che comunque saranno generalmente non forti“.

In serata “un peggioramento è atteso anche sul medio-alto Adriatico per l’avvicinamento del vortice depressionario associato a un nocciolo freddo in quota (fino a -20 °C a 500 hPa), il quale attiverà un sostenuto flusso di Bora che umidificherà i bassi strati, favorendo un aumento del CAPE (fino a 500 J/kg). Una linea di temporali non forti potrà formarsi a partire dal Golfo di Trieste in estensione verso Sud, con possibile coinvolgimento delle coste del Veneto, Romagna e Marche. In queste zone non sono da escludere delle raffiche di vento lineari associate al passaggio dei temporali“.

