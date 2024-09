Allerta Meteo, il ciclone Boris si intensifica sull’Italia: maltempo estremo anche in Sicilia e a Malta

MeteoWeb

Il Ciclone Boris è arrivato sull’Italia come ampiamente annunciato e sta provocando piogge alluvionali in Emilia Romagna e nelle Marche. Particolarmente critica la situazione proprio in Romagna, dove i torrenti minacciano esondazioni. Dopo i primi 70-80mm di pioggia caduti nella giornata di ieri, oggi siamo già a 198mm a Casola Valsenio, 188mm a Casoni di Romagna, 175mm a Fontanelice, 174mm a Brisighella, 171mm a Piancaldoli, 155mm a San Savino di Modigliana, 152mm a Civitella di Romagna, 145mm al Passo della Raticosa, 138mm a Borgo Tossignano, 136mm a Trebbio, 127mm a Oriolo dei Fichi, 125mm a Monte Della Tesa, 121mm a Castrocaro Terme, 121mm a Monte Grosso, 116mm a Borgo di là, 109mm a San Mamante, 102mm a Forlì e San Clemente, 101mm a Villa di Cassano.

Le temperature sono in forte aumento sulle coste, con addirittura attuali +21°C notturni non solo a Rimini ma persino a Porto Corsini e Punta Marina, oltre che a Pesaro sul litorale marchigiano. Temperature davvero elevate rispetto all’orario in questo periodo della stagione. Dipende dal transito del fronte occluso che sta provocando queste piogge torrenziali nell’area.

Il Ciclone Boris continuerà ad imperversare sull’Italia anche nei prossimi giorni. Emblematica l’evoluzione sinottica in Europa dalle mappe del modello europeo ECMWF:

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si è concentrato proprio laddove era previsto, quindi su Romagna e Marche ma anche in altre zone del Centro/Sud e in Sardegna:

Nella giornata di giovedì 19 settembre il maltempo continuerà a colpire in modo molto pesante la Romagna, ma avremo sin dalle prime ore del mattino forti temporali su basso Lazio, Campania e Sicilia, dove si verificheranno violenti nubifragi nel trapanese e nel palermitano:

Nel pomeriggio-sera la situazione peggiorerà in modo molto pesante in tutto il Sud, con temporali molto forti in Puglia e in Sicilia, oltre che su Marche, Abruzzo, Molise e Campania. Attenzione al mostro temporalesco che si genererà in questa fase su Algeria e Tunisia: provocherà pesanti alluvioni nel nord Africa e si muoverà minaccioso verso la Sicilia e Malta nelle ore successive.

Proprio venerdì 20 settembre, sin dalle prime ore del mattino, i forti temporali si abbatteranno sul Canale di Sicilia colpendo in pieno Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Malta. I temporali colpiranno anche le coste della Sicilia meridionale, con possibili pesanti alluvioni in modo particolare tra ragusano e siracusano, nell’estremità sud/orientale della Sicilia:

I forti temporali persisteranno in zona anche nel corso del pomeriggio-sera: saranno persistenti e rischiano di provocare un vero e proprio disastro tra la Sicilia e Malta:

Sarà l’ultima fase critica di questo periodo, prima del miglioramento atteso nel weekend. E comunque destinato a durare poco.

