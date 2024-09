Previsioni Meteo, nel weekend torna il sole con temperature in aumento: prepariamoci al caldo di Settembre

MeteoWeb

Dopo un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, che hanno colpito diverse aree della Penisola, si prospetta un cambiamento significativo del clima. Sebbene non interesserà tutte le regioni in modo uniforme, le più recenti previsioni indicano un netto miglioramento del tempo, accompagnato da un rialzo delle temperature. Chi ama le giornate soleggiate e miti potrà quindi essere soddisfatto: da venerdì 20 settembre, si prevede un graduale ritorno del sole e di un clima più caldo, che culminerà nel fine settimana.

A partire da venerdì, l’avanzata di un’area di alta pressione garantirà maggiore stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale.

Questo favorirà un rialzo delle temperature, con il sole che tornerà a dominare su molte regioni. Le aree del Centro e del Sud saranno particolarmente avvantaggiate da questo cambiamento, con un clima che si farà via via più gradevole.

In alcune regioni centrali e meridionali, già venerdì si prevedono temperature massime che toccheranno i 25-26°C, aprendo così le porte a un fine settimana caratterizzato da un tempo quasi estivo.

Durante il weekend, il riscaldamento sarà ancora più evidente, specialmente in Sicilia e Sardegna. In queste due isole, le temperature potrebbero superare i 30°C, con picchi fino a 32°C, rendendo le giornate di sabato e domenica molto simili a quelle estive. Anche nelle regioni centrali, le temperature continueranno a salire, con punte che potrebbero arrivare a 27-28°C, offrendo un’occasione perfetta per godersi le ultime giornate calde prima dell’arrivo definitivo dell’autunno.

Tuttavia, non tutte le aree saranno influenzate allo stesso modo da questo ritorno del caldo. Al Nord, ad esempio, sebbene si registrerà un aumento delle temperature, i valori non saranno paragonabili a quelli del Centro-Sud. In queste regioni settentrionali, le temperature si manterranno più moderate, con massime comprese tra i 22 e i 23°C, regalando comunque giornate piacevoli, anche se meno calde rispetto al resto del Paese.

In conclusione, da venerdì 20 settembre, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche in Italia, con un ritorno del caldo, specialmente nelle regioni meridionali e centrali. Mentre il Centro-Sud e le isole maggiori vivranno giornate quasi estive, al Nord il riscaldamento sarà più contenuto, ma comunque sufficiente a garantire un clima mite e gradevole. Sarà un’occasione da non perdere per approfittare delle ultime giornate di sole e temperature elevate prima che l’autunno si stabilizzi definitivamente.

