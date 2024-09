Allerta Meteo, il maltempo si concentra al Sud. Incombe l’irruzione polare marittima: inizierà giovedì sera

MeteoWeb

Puntuale e precisa, la perturbazione ammazza-estate ha colpito l’Italia tra ieri sera e questa mattina provocando forti piogge e un brusco calo termico: adesso non si torna più indietro, siamo in autunno e il caldo estivo non tornerà più. Giova precisare che l’autunno non è l’inverno, quindi le temperature superiori ai +25°C nei valori massimi continueranno ad essere la routine com’è normale che sia non solo nel mese di settembre, ma anche ad ottobre. Ciò che cambierà, rispetto ai giorni scorsi, è che non torneremo mai più oltre i +35°C e molto raramente, e solo occasionalmente, fino a +30°C. Inoltre il maltempo adesso sarà persistente, continuo e costante.

In questa sorta di “equinozio meteorologico” abbiamo visto grandi piogge da Nord a Sud, con gravi conseguenze sul territorio. A Roma impressionanti gli accumuli nella zona dei Castelli Romani, con oltre 120mm di pioggia, ma anche in Sicilia abbiamo avuto grandi piogge e al Nord, dove il fronte temporalesco ha provocato i fenomeni più intensi e abbondanti.

Il maltempo, dicevamo, proseguirà nelle prossime ore e così già nel pomeriggio-sera di oggi avremo ancora forti piogge al Centro Italia, in modo particolare su Marche, Abruzzo e Molise. Piogge sparse anche al Nord/Est e al Sud, nel basso Tirreno, in Calabria, mentre il fronte temporalesco che ha flagellato l’Italia si sposterà sui Balcani:

Allerta Meteo per martedì 10 settembre

Domani, martedì 10 settembre, il maltempo insisterà al Sud con forti piogge che sin dal mattino interesseranno Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Le precipitazioni più significative colpiranno il medio e basso Adriatico e il basso Tirreno, con temperature in ulteriore calo:

Nel pomeriggio/sera avremo qualche temporale nel basso Lazio, forti piogge nel Salento e i fenomeni più intensi in Calabria e Sicilia, in modo particolare nello Stretto di Messina e nelle coste tirreniche.

Il maltempo continuerà anche nei giorni successivi, mercoledì 11 tornerà a colpire il Nord dove si accentuerà giovedì 12 quando in serata inizierà l’irruzione d’aria fredda polare marittima che poi tra venerdì 13 e sabato 14 si estenderà in tutt’Italia. Confermato forte maltempo e ulteriore crollo termico, stavolta sì su valori più invernali che autunnali con tanto di nevicate in collina sulle Alpi e in montagna sugli Appennini.

