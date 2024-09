Maltempo Sicilia, grandi piogge in tutta l’isola e temperature in picchiata: addio estate e siccità

MeteoWeb

Grandi piogge in Sicilia nelle ultime ore, come ampiamente previsto dall’allerta meteo ampiamente lanciata nei giorni scorsi. Stavolta ha piovuto e sta piovendo in tutta l’isola: nessuno potrà commentare “ma dove?“, “ma quando?“, “qui non piove da otto millenni” e amenità simili già lette sui social rispetto alla lunga fase di maltempo che ha già colpito l’isola nel mese di agosto, con fenomeni sparsi a macchia di leopardo. Stavolta si tratta di una perturbazione organizzata, strutturata, che non ha penalizzato nessuno: c’è dove ha piovuto meno e dove ha piovuto di più, ma ha piovuto in ogni singola località della Sicilia. Non c’è un solo metro quadro dell’isola che è rimasto all’asciutto.

Come possiamo osservare dalla mappa ufficiale della protezione civile che riporta gli accumuli pluviometrici odierni località per località, le zone più colpite sono state quelle occidentali e meridionali, nel trapanese e nell’agrigentino: spiccano gli 81mm di pioggia caduti nell’entroterra di Brigi, a Sud di Trapani, e ancora i 79mm di Napola e Custonaci, sempre nel trapanese. Abbiamo poi 62mm a Scopello, 58mm a Baida, 57mm a Fastaia, sempre nella stessa zona.

Grandi piogge anche nell’agrigentino con 59mm a Raffadali, 55mm a Licata, 51mm a Montallegro, 50mm ad Agrigento e ad Aragona. Ha piovuto in tutte le città dell’isola, in modo significativo: 22mm a Ragusa ed Enna, 21mm a Palermo, 20mm a Caltanissetta, 16mm a Siracusa, 6mm a Catania e Messina. Da segnalare anche 22mm di pioggia a Pantelleria, nel cuore del Canale di Sicilia.

E nelle prossime ore continuerà ad imperversare il maltempo, con la novità del fresco autunnale: stavolta il caldo non tornerà più. L’estate è in archivio, definitivamente. E, come ampiamente preannunciato su MeteoWeb a fronte degli assurdi catastrofismi dei mesi scorsi, la siccità è già un lontano ricordo.

