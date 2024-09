Allerta Meteo in Toscana estesa ad Alto Mugello, Mugello e Valle del Reno

MeteoWeb

“Estesa allerta gialla per rischio idrogeologico su Alto Mugello, Mugello e Valle del Reno fino alle ore 14 di domani venerdì 20 settembre“. Lo ha scritto sui suoi social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Nelle prossime ore previste deboli e isolate precipitazioni sull’Alto Mugello e sui crinali appenninici settentrionali” ha aggiunto.

La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che la situazione maltempo nella Romagna Toscana è in graduale miglioramento. Si registra il ripristino della percorribilità delle strade provinciali. Permangono, spiega Metrocittà in una nota, un paio di situazioni di isolamento di case sparse in comune di Marradi. Queste sono raggiungibili a piedi. Il Comune di Marradi è ancora isolato verso la Romagna. Due strade comunali sono chiuse per frana. Domani le scuole saranno correttamente aperte. Evacuata per frana un’abitazione a Piancaldoli (Firenzuola). Niente di significativo sul comune di Palazzuolo sul Senio e restanti Comuni. Rimarrà chiusa invece la linea ferroviaria fra Marradi e Faenza. In alcuni punti i binari sono stati invasi da frane. Situazione meteo in miglioramento con codice giallo per la giornata di domani su Romagna toscana e Mugello.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.