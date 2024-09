Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare lancia l’allarme per il maltempo di oggi e domani

MeteoWeb

Sta iniziando in queste ore una nuova forte ondata di maltempo sull’Italia, e infatti pochi minuti fa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per “fenomeni intensi” focalizzato proprio su piogge e temporali che da oggi pomeriggio flagelleranno l’Italia, in particolare sulle Regioni settentrionali (ma in parte anche su quelle centrali). Di seguito il testo integrale dell’allerta meteo ufficiale.

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14:00 del 26/09/24

“Dal pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre 2024 si prevedono:

per le successive 36 ore precipitazioni intese ed abbondanti, anche a carattere temporalesco sulla Lombardia, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 27 settembre 2024 anche a Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

per le successive 24/30 ore, precipitazioni intense, localmente anche a carattere temporalesco, su levante ligure ed alta Toscana;

per le successive 24/30 ore, vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, su levante ligure ed appennino emiliano.

I fenomeni temporaleschi sopra citati saranno accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Il maltempo, quindi, si prospetta molto violento. Invitiamo alla massima cautela.

