Allerta Meteo, il Nord si prepara a una notte da incubo: alto rischio alluvione tra stasera e domani mattina

Il maltempo è tornato a fare sul serio, dopo la breve tregua delle scorse ore. Piogge torrenziali stanno già colpendo la Liguria, nell’entroterra orientale della provincia di Genova, dove sono già caduti 144mm di pioggia a Favale di Malvaro, 87mm al Lago delle Lame e a Cabanne di Rezzoaglio, 86mm a Parazzuolo di Rezzoaglio. Siamo solo all’inizio della nuova ondata di maltempo che nelle prossime ore diventerà un incubo del meteo estremo su tutto il Nord Italia e su buona parte del Centro.

Ha iniziato a piovere in modo molto serio anche in Lombardia, dove spiccano i 60mm di pioggia già accumulati alla Baita Termen sul Monte Pora, nel comprensorio della Presolana, sulle Prealpi Bergamasche che saranno la zona più colpita dai fenomeni estremi delle prossime ore.

Il maltempo è provocato dal vasto ciclone posizionato nel mare del Nord, tra Inghilterra e Paesi Bassi, con fenomeni meteo estremi un po’ in tutt’Europa. La linea di convergenza dalla penisola Iberica alla Svezia tocca anche il Nord Italia ed è lungo quella fascia che si sviluppano i fenomeni più estremi:

In serata i fenomeni più estremi si concentreranno proprio in Lombardia, con picchi di oltre 150mm su una vasta area di Alpi e Prealpi. Piogge alluvionali anche in Liguria. Il maltempo, più in generale, interesserà tutto il Nord con forti nubifragi anche in Trentino Alto Adige e sulle montagne di Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Domani, venerdì 27 settembre, nella notte e in mattinata avremo ancora forti piogge e temporali al Nord/Est, con eventi meteo alluvionali al confine tra Italia, Austria e Slovenia. In Friuli Venezia Giulia, sulle Alpi, cadranno oltre 200mm di pioggia con pesanti conseguenze sul territorio. Piogge torrenziali anche al Centro Italia, nell’alta Toscana:

Nel pomeriggio/sera ancora forte maltempo sulle Alpi, con temperature in calo e neve in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Forti temporali in Slovenia e Croazia. Piogge sparse in Toscana e Umbria, al Centro Italia:

Le autorità competenti hanno già lanciato l’allerta meteo ufficiale, con gli appositi bollettini di protezione civile e aeronautica militare che riportiamo anche di seguito:

