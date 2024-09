Allerta Meteo massima: Ciclone di tipo Vb in azione, pericolo MALTEMPO ESTREMO

MeteoWeb

Il maltempo sta colpendo duramente gran parte dell’Europa centro-orientale a causa della presenza di un intenso vortice ciclonico di tipo Vb, attualmente situato sui Balcani. Questo sistema di bassa pressione attrae masse d’aria differenti e grandi quantità di umidità provenienti dal Mediterraneo, il che spiega le condizioni atmosferiche avverse che stanno interessando vari Paesi, con alluvioni e inondazioni come conseguenze.

Ma cosa sono esattamente i cicloni extratropicali di tipo Vb?

Questi cicloni si formano tipicamente nel Mediterraneo occidentale e si spostano verso nord-est, provocando forti precipitazioni nell’Europa centrale e orientale. A causa della loro intensità, rappresentano una seria minaccia naturale per le regioni interessate. Il termine “Vb low” o “5b” in meteorologia fa riferimento a una particolare rotta che i sistemi di bassa pressione possono percorrere attraverso l’Europa, specialmente durante le fasi di bassa pressione atmosferica.

Questa designazione è parte di un sistema di classificazione delle traiettorie cicloniche, introdotto dal meteorologo tedesco del XIX secolo Wilhelm van Bebber. Egli identificò diverse rotte standard che i cicloni possono seguire in Europa. La dicitura “Vb” (o “5b”) indica il tragitto di una bassa pressione che si sposta dal Mediterraneo occidentale o centrale verso nord-est.

Caratteristiche della traiettoria Vb

Formazione : Di solito, queste depressioni si originano o si intensificano nel Golfo del Leone, lungo la costa meridionale della Francia, oppure nella regione del Mar Tirreno.

: Di solito, queste depressioni si originano o si intensificano nel Golfo del Leone, lungo la costa meridionale della Francia, oppure nella regione del Mar Tirreno. Percorso : La bassa pressione viaggia verso nord-est, attraversando l’Italia settentrionale, la Slovenia, l’Austria e la regione del Danubio, fino a raggiungere la Polonia, la Germania orientale e le aree settentrionali dell’Europa.

: La bassa pressione viaggia verso nord-est, attraversando l’Italia settentrionale, la Slovenia, l’Austria e la regione del Danubio, fino a raggiungere la Polonia, la Germania orientale e le aree settentrionali dell’Europa. Fenomeni associati: Questo tipo di ciclone è spesso accompagnato da eventi meteorologici estremi, come piogge torrenziali, alluvioni e nevicate abbondanti. Durante il suo passaggio, il sistema ciclonico trasporta ingenti quantità di umidità dal Mediterraneo verso l’Europa centrale, e quando l’aria umida incontra catene montuose come le Alpi o i Carpazi, può dare origine a precipitazioni intense e prolungate.

Impatti meteorologici

I cicloni che seguono la traiettoria Vb sono noti per provocare forti piogge o nevicate, a seconda della stagione. In particolare, quando l’aria umida del Mediterraneo si scontra con rilievi montuosi, può produrre piogge abbondanti e persistenti.

Questa traiettoria è spesso associata a gravi eventi alluvionali in Europa centrale, poiché le precipitazioni tendono a concentrarsi in aree limitate e durare a lungo. Alcuni dei più devastanti eventi di alluvione in Europa, come l’alluvione del Danubio nel 2002, sono stati causati da depressioni cicloniche di tipo Vb.

