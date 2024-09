Allerta Meteo, oggi ondata di maltempo autunnale in Italia: allarme tornado, nubifragi e grandine. Pesante bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta meteo per forti piogge, grandinate di grandi dimensioni, raffiche di vento intense e la possibilità di tornado: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, domenica 8 settembre 2024, alle 8 di domani, lunedì 9 settembre 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per il Nord/Ovest e il Centro Italia principalmente per forti piogge, grandinate (molto) grandi, forti raffiche di vento e tornado; livello 2 per il Nord/Est Italia, Slovenia occidentale ed Istria principalmente per piogge molto intense e in misura minore per tornado. Previsto inoltre un livello 2 per l’Algeria principalmente per raffiche di vento dannose e grandinate; livello 1 dalle Baleari fino al Mar Tirreno, inclusa la Corsica e la Sardegna, principalmente per forti piogge, raffiche di vento violente e grandine.

È stato emesso un livello 1 per la Francia orientale e la Germania meridionale principalmente per grandine di dimensioni marginalmente grandi e forti raffiche di vento; livello 1 dalla Germania centrale fino al Nord della Germania principalmente per forti piogge. Infine, è stato previsto un livello 1 per la Turchia principalmente per grandine e forti piogge.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“È prevista una classica situazione di maltempo autunnale nella regione” di allerta contrassegnata da livello 2, Nord/Ovest e Centro Italia, si legge nel bollettino ESTOFEX. “Alcuni temporali saranno presenti sulla Liguria e sulla Toscana già nelle ore mattutine. Questi comporteranno rischi di piogge molto intense e grandine di grandi dimensioni. Un ulteriore aumento della copertura temporalesca è previsto tra la sera e le ore notturne con il passaggio di un fronte e l’avvicinarsi di una pronunciata depressione nella troposfera superiore. Sebbene ci sia la possibilità di pioggia persistente durante le ore mattutine e del primo pomeriggio, i temporali della sera e della notte si sposteranno rapidamente verso Est-Sud/Est in concomitanza con la rapida traslazione del meccanismo di innesco“.

“La minaccia di maltempo aumenterà verso le ore serali,” avverte ESTOFEX. “Il rischio principale dipenderà dalla modalità convettiva e dal profilo termodinamico. Se si formeranno supercelle a base superficiale, ci sarà il rischio di tornado, inclusi quelli forti. Tuttavia, ciò è incerto, poiché alcuni modelli simulano profili favorevoli solo a temporali sopraelevati. Modelli ad alta risoluzione mostrano una finestra di formazione di supercelle a base superficiale con forte wind shear a bassa quota, soprattutto sugli Appennini nelle ore del tardo pomeriggio. Vengono simulate numerose tracce di elicità degli updraft. Supercelle sopraelevate sarebbero comunque capaci di produrre almeno grandine (molto) grande e forti raffiche di vento“. Il rischio più elevato di forti piogge “sarà sulla Toscana, dove le aree potrebbero ricevere precipitazioni sia dai temporali mattutini che da quelli del tardo pomeriggio/sera. I rischi combinati di tutte le minacce menzionate giustificano facilmente un livello 2 a causa della prevista alta copertura di maltempo“.

Per quanto riguarda l’area di allerta meteo che corrisponde all’Adriatico nordorientale, “è previsto lo sviluppo di un forte regime di avvezione nell’area durante le ore notturne“. “Saranno probabili passaggi ripetuti di celle temporalesche e i modelli locali suggeriscono che in alcune località le quantità di pioggia potrebbero superare i 200 mm. La minaccia principale sarà costituita dalle forti piogge. Non si escludono tornado se si svilupperanno temporali a base superficiale. Questa minaccia sarà particolarmente pronunciata sul fianco meridionale dell’area“.

Allerta Meteo: al via oggi ondata di maltempo autunnale in Italia, ecco le aree più colpite

In sintesi, oggi forte maltempo è previsto principalmente nel Nord e Centro Italia, con particolare attenzione a Liguria, Toscana e le aree alpine e appenniniche. Sono attese forti piogge, grandinate di grandi dimensioni, raffiche di vento intense e la possibilità di tornado. Nella mattinata ci saranno temporali, soprattutto sulla Liguria e in Toscana, ma la situazione peggiorerà verso sera con l’arrivo di un fronte temporalesco. Anche il Nord/Est Italia, in particolare la zona del Nord Adriatico, vedrà piogge abbondanti e rischi di forti temporali durante la notte, con possibilità di inondazioni locali.

