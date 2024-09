Allerta Meteo: oggi rovesci sulle coste del Centro/Sud, “possibili trombe marine”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per “rovesci sui mari centro-meridionali e relative coste, associati a isolate fulminazioni e forse qualche tromba marina“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“La depressione fredda si sposterà verso Est, favorendo un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, sui mari centro-meridionali continueranno ad affluire correnti fredde nei bassi strati, che genereranno un profilo instabile fino a circa 4-5 km di quota (a quote maggiore è prevista un’avvezione calda),” si legge nel bollettino PRETEMP. È pertanto atteso “lo sviluppo di convezione associata a rovesci su Mar Adriatico Meridionale, basso Tirreno e Mar Ionio, in spostamento verso le aree costiere sottovento. Fulminazioni sono possibili in maniera molto isolata. Sono possibili trombe marine, che saranno favorite dal profilo instabile nei bassi livelli e sfavorite dalla ventilazione sostenuta“.

