Allerta Meteo, oggi forti temporali su una regione: rischio grandine e tornado, attenzione al Canale di Sicilia

Il ciclone Boris si sta allontanando dall’Italia dopo aver flagellato Emilia Romagna e Marche con piogge torrenziali eccezionali ma resta ancora dell’instabilità sul nostro Paese, con il rischio di forti temporali soprattutto in Puglia. Il servizio PRETEMP spiega che “il cut-off che si è posizionato per circa 48 ore tra l’alto Mar Tirreno e la Corsica, nella giornata di venerdì si sposterà verso est, colmandosi gradualmente. La residua presenza di aria fredda in quota determinerà ancora la formazione di rovesci e temporali, specialmente nella prima parte della giornata e sul mare, dove è ancora presente un buon serbatorio di energia”.

“Nella notte e nel primo mattino saranno ancora possibili temporali sul Mar Adriatico, specie sul settore meridionale, dove alcuni di questi potrebbero coinvolgere direttamente la Puglia. In queste zone viene emesso un livello di pericolosità 1 per possibili temporali a supercella, con grandinate anche di medie dimensioni, raffiche di vento lineari e tornado. Nella notte, residui rovesci o temporali potrebbero coinvolgere la costa dell’Emilia Romagna, le Marche e l’Abruzzo (livello di pericolosità 0)”, spiegano gli esperti di PRETEMP, pubblicando le previsioni meteo per oggi, venerdì 20 settembre.

“Un livello di pericolosità 1 è stato emesso anche per il Mar Ionio e il Canale di Sicilia per possibili temporali tra la notte e il mattino, anche di natura supercellulare. La maggior parte dei temporali forti rimarranno in mare, ma qualcuno potrà coinvolgere l’estremo settore meridionale della Sicilia”, viene spiegato.

“Tra la notte e la mattina, alcune convergenze di basso livello determineranno la formazione di temporali isolati sul mare. Alcuni di questi potranno svilupparsi ulteriormente, data l’energia a disposizione (CAPE>1000 J/kg) e il moderato o forte windshear (DLS>20 m/s). Potranno svilupparsi supercelle con propagazione verso sud che potranno coinvolgere la costa adriatica della Puglia. Non sono esclusi nubifragi, grandine anche di medie dimensioni, forti raffiche di vento e trombe marine/tornado. L’ultima ipotesi è supportata da CAPE 0-3 km superiore a 200 J/kg e LLS>10 m/s”, evidenziano gli esperti di PRETEMP.

