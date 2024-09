Allerta Meteo, oggi trombe marine e nubifragi minacciano diverse regioni | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta meteo per nubifragi, downburst, grandine e possibili trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Nel corso del giorno una depressione con minimi inizialmente sul Golfo di Biscaglia tenderà a portarsi tra la Francia nord-occidentale e il Canale della Manica; tale sistema determinerà un lieve calo del geopotenziale anche sui settori più occidentali del nostro dominio di previsione mentre sui settori orientali e al sud prevarrà un promontorio transiente. In particolare nella seconda parte del giorno saranno possibili locali temporali tra Sardegna, Corsica, Liguria e Toscana ma non completamente esclusi anche tra Tirreno e tra Lazio e la Campania settentrionale. Le condizioni termodinamiche saranno favorevoli a qualche temporale forte perlopiù isolato per la giornata in esame,” spiega PRETEMP nel bollettino.

“Un livello 1 è stato emesso per Francia, Svizzera occidentale, Corsica e Sardegna per possibili intense precipitazioni concentrate, downburst e grandinate anche di medie dimensioni“. Emesso un ulteriore livello 1 “per Liguria, Toscana e alto Tirreno per forti piogge concentrate, downburst e marginalmente per grandine (possibile fino a medie dimensioni) e possibili trombe marine“.

Allerta Meteo, focus sulle aree livello 1

“Nella seconda parte del giorno sarà probabile l’innesco di temporali perlopiù favoriti dall’orografia tra Corsica e Sardegna mentre tra Liguria, alto Tirreno e Toscana da condizioni termodinamiche favorevoli specie nel pomeriggio-sera. Le correnti sud-occidentali provocheranno un deciso aumento dell’umidità a tutte le quote,” prosegue PRETEMP. “Gli elevati valori di MLCAPE simulati dai principali modelli di calcolo, fino a 2.5-3 kJ/kg associati a DLS > 20 m/s nel pomeriggio-sera potranno aiutare lo sviluppo di temporali forti, perlopiù a caratteristica multicellare su tutte le zone. A causa di PWAT prevista fino a 45-50 mm, in particolare tra alto Tirreno, Liguria e Toscana saranno possibili wet downburst e intense piogge concentrate. Inoltre le condizioni risultano parzialmente favorevoli anche locali grandinate fino a medie dimensioni specie tra Sardegna e Corsica ma non completamente escluse anche altrove”.

“Sul Tirreno inoltre sarà possibile la formazione di qualche tromba marina, in particolare tra Liguria e Toscana sia miso che mesocicloniche; il rischio sarà crescente nel corso del giorno e più marcato probabilmente tra tardo pomeriggio e in serata. Non si esclude completamente la possibilità di landfall,” conclude PRETEMP.

