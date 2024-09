Allerta Meteo, confermata la clamorosa ondata di freddo e neve: 13 e 14 settembre date cruciali

MeteoWeb

Arriverà persino la neve. Precoce, eccezionale, a quote molto basse per il periodo: parliamo di 800–900 metri di altitudine sulle Alpi e 1.400–1.500 metri sull’Appennino centro/meridionale. Succederà tra pochi giorni: segnate le date perchè sarà un evento meteo clamoroso. Stiamo parlando di venerdì 13 e sabato 14 settembre. Manca ormai meno di una settimana, e quella che fino a pochi giorni fa sembrava una tendenza surreale che certamente i modelli avrebbero ribaltato, adesso è un quadro meteorologico assolutamente realistico.

Succederà, come sempre più spesso capita negli ultimi anni, che le stagioni intermedie verranno letteralmente bypassate. E così sarà quasi come passare direttamente dall’estate all’inverno, stavolta addirittura con una settimana d’anticipo rispetto all’Equinozio d’Autunno.

Come abbiamo già ampiamente illustrato, tra poche ore si concluderà l’estate con il transito di una violenta tempesta di fine stagione che tra domenica 8 e lunedì 9 settembre spazzerà via gli ultimi scampoli di caldo di queste ore e darà via ad un lungo periodo di maltempo e fresco tipicamente autunnali, già da lunedì e nel corso della settimana entrante. Sarà, però, soltanto un piccolo – anzi minuscolo – antipasto rispetto all’entità del maltempo e all’enormità dell’anomalia termica dei giorni successivi. Già prima del prossimo weekend, infatti, tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, l’Italia sarà colpita dalla prima irruzione fredda della stagione: arriverà nel nostro Paese un’ondata d’aria artica polare marittima che farà crollare le temperature su valori di oltre 10°C sotto le medie stagionali da Nord a Sud. Ovviamente con forte maltempo, e nevicate diffuse sui rilievi di tutt’Italia a quote solitamente tipiche di dicembre.

Il momento del cambio di stagione sta già arrivando. Quest’anno in grande anticipo.

