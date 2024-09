Allerta Meteo Piemonte: al via pesante peggioramento, domani forte maltempo

MeteoWeb

Allerta meteo codice arancione in Piemonte “per rischio idrogeologico su C e D e GIALLA altrove. Oggi rovesci e temporali sparsi in estensione dalle zone montane al resto della regione, in intensificazione nella notte. Tempo diffusamente perturbato domani e fino al pomeriggio, con fenomeni localmente molto forti e significativi su vaste aree del territorio. Un miglioramento è atteso nel corso della serata di domani“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 4 settembre 2024, da Arpa Piemonte.

“Condizioni di tempo instabile attese per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali sparsi in estensione dalle zone montane al resto della regione; tempo diffusamente perturbato dalle prime ore di domani e fino al pomeriggio con fenomeni localmente molto forti e significativi su vaste aree del territorio. Un miglioramento è atteso nel corso della serata di domani,” rimarca il bollettino di vigilanza.

“Una vasta circolazione depressionaria si isolerà nel corso del pomeriggio odierno tra la Francia e le isole britanniche ed entrerà progressivamente sul Mediterraneo occidentale determinando un nuovo e più intenso peggioramento, con rovesci e temporali che risulteranno via via più diffusi ed intensi nel corso della serata odierna e per le successive 24 ore, con cumulate che potranno risultare significative in particolare dal Torinese verso il nord regione, su Langhe e Roero e sui settori di confine con la Liguria centrale,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Un graduale miglioramento interverrà nel corso della serata di domani, con tempo più stabile atteso per le giornate di venerdì e sabato che vedranno, in un contesto caratterizzato da nuvolosità variabile, al più deboli fenomeni a carattere sparso in giornata“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

