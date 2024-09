Allerta Meteo Emilia Romagna: anche domani allarme rosso per i fiumi

MeteoWeb

Allerta meteo rossa, per tutta la giornata di domani, venerdì 20 settembre, per criticità idrogeologiche nelle zone collinari e di montagna dell’Emilia Romagna, e allerta in parte rossa e in parte arancione nelle stesse zone e nella pianura bolognese e modenese, per criticità idrauliche. Lo fa sapere l’Arpae. Per la giornata di domani, si legge, “sono previste precipitazioni deboli sull’Appennino orientale“. Tuttavia, in considerazione delle “elevate precipitazioni cumulate e di quelle previste sulle aree montane centro-orientali si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d’acqua e diffuse condizioni di criticità idrogeologica”.

Si prevede, comunque, “un lento esaurimento delle piene in atto nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-orientale”, e in generale si prevede, nelle successive 48 ore, un’attenuazione della situazione. Infine, Arpae precisa che “le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni e rosse sul bolognese e sulla Romagna sono dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio”.

In sintesi, è stata emessa allerta ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO.



