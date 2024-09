Allerta Meteo rossa in Veneto: piogge abbondanti e forti temporali

MeteoWeb

Da stasera prenderà il via una forte ondata di maltempo al Nord Italia, che porterà forti temporali e piogge intense. In Veneto, è stata diramata l’allerta meteo rossa per criticità idrogeologica su buona parte della regione. Sono interessati i seguenti bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po; Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Allerta arancione invece sui bacini Piave Pedemontano e Adige-Garda e Monti Lessini. Codice giallo su Livenza, Lemene e Tagliamento.

Emessa anche l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali su tutta la regione, tranne il bacino dell’Alto Piave dove sarà gialla. Allerta meteo gialla per criticità idraulica su tutta la regione (eccetto il bacino dell’Alto Piave).

L’allerta meteo è valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, giovedì 5 settembre.

Domani, “formazione di una depressione sia in quota che al suolo sull’Italia settentrionale, con correnti meridionali umide e instabili in quota e con Scirocco sull’Adriatico. Le precipitazioni potranno interessare la regione già dalle prime ore di giovedì 5 sulle zone occidentali e meridionali. Nel corso della mattinata, tenderanno ad estendersi ed intensificarsi: il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio e temporale, in genere più significative dalla mattinata e su Prealpi, pianura e costa. In queste zone, saranno probabili temporali anche intensi e quantitativi di pioggia localmente abbondanti”, si legge nel bollettino di allerta.

Tra i possibili effetti al suolo dovuti al forte maltempo, il bollettino di allerta indica “possibile innesco di frane e colate rapide; innalzamenti dei livelli della rete idrografica secondaria che, per le zone in allerta idrogeologica rossa, potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni; possibili ingenti ruscellamenti superficiali con diffuso trasporto di sedimenti. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e con rapida evoluzione. Nelle zone in allerta idraulica innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno dell’alveo”.

