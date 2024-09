Allerta Meteo, saccatura in avvicinamento: oggi l’Italia assediata da tornado, nubifragi e grandinate

MeteoWeb

Allerta meteo per una giornata all’insegna del maltempo, da Nord a Sud, tra rischio tornado, nubifragi, grandine e vento forte. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una saccatura si avvicina lentamente all’Italia da Ovest destabilizzando ulteriormente l’atmosfera sulla nostra penisola e rendendo le condizioni progressivamente sempre più favorevoli per temporali organizzati,” avverte PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso sul mare ad Ovest di Sardegna e Corsica, oltre che sulle isole stesse, e sulle coste francesi per nubifragi, grandine di medio-grandi dimensioni, raffiche di vento lineari e trombe marine“. Inoltre, “un livello 1 è stato emesso anche su quasi tutto l’Appennino e parte della Puglia, così come su parte delle Alpi occidentali, per piogge intense localizzate, grandine di medie dimensioni e raffiche di vento lineari. Un livello 0 è stato infine emesso su quasi tutto il resto del territorio per la possibilità di nubifragi e di grandine di dimensioni medio-piccole“.

Allerta Meteo, nubifragi e grandine tra Sardegna e Corsica

“Dalla serata di mercoledì è atteso l’avvicinamento di un esteso e intenso sistema perturbato, con una notevole divergenza in quota tra Mare di Sardegna e nordovest. Il CAPE disponibile sarà >2000 J/kg con valori >300 J/kg già nei primi 3 km, mentre il CIN sarà pressoché nullo. Il DLS tenderà ad aumentare, raggiungendo valori di 10-15 m/s. Inoltre Il PWAT elevato (35-45 mm) suggerisce la possibilità di nubifragi con raffiche intense e grandine, associate a sistemi multicellulari intensi. La 0-3 km SRH >250 m2/s2 e il LLS sui 12-15 m/s indicano anche la possibile formazione di supercelle con grandine di dimensioni anche medio-grandi e trombe marine, tutti fenomeni per i quali vale un livello 1. Le condizioni permetterebbero anche l’emissione di un livello 2, ma la zona interessata mercoledì (principalmente mare aperto) non lo rende necessario. Il livello 1 viene esteso fino a Corsica e Sardegna settentrionale per temporali pomeridiani simili a quelli appenninici,” spiega PRETEMP.

Oggi maltempo al Centro/Sud e al Nord/Ovest

“Dalle prime ore del pomeriggio si formeranno temporali diffusi sugli Appennini con probabile estensione verso le coste adriatiche. Il DLS sarà generalmente basso (<10 m/s) con un vento a 700 hPa abbastanza debole, mentre il CAPE a disposizione potrà superare i 1500 J/kg. Le celle saranno quindi a carattere di pulse storm e, visti anche gli elevati valori di PWAT (35-45 mm), potranno produrre localmente nubifragi con grandine anche di dimensioni medie e raffiche di vento intense per i quali varrà un livello 1. In Puglia non è escluso un fenomeno tornadico di tipo landspout lungo la convergenza che si originerà nel pomeriggio, in concomitanza con sufficiente 0-3km CAPE (oltre i 100 J/kg),” si legge nel bollettino PRETEMP.

“In serata invece i fenomeni più intensi sono attesi sulle Alpi nordoccidentali, dove il DLS aumenterà fino a 10-15 m/s (ma con un CAPE inferiore ai 1000 J/kg). Qui le celle partiranno già in area pedemontana spostandosi poi verso nord, producendo fenomeni potenzialmente simili a quelli appenninici permettendo anche qui l’emissione di un livello 1,” sottolinea PRETEMP.

Area livello 0

In quest’area “è atteso lo sviluppo di temporali sparsi, soprattutto in area alpina, con possibili locali piogge intense e grandinate di piccole dimensioni. Tra notte e mattina sul basso Tirreno è attesa la formazione di celle diffuse con possibile interessamento delle coste di Campania, Calabria e Sicilia. Visto il CAPE > 2000 J/kg e un DLS intorno ai 15 m/s, le celle potranno generare nubifragi, raffiche di vento lineari e grandine medio-piccola,” riporta il bollettino pubblicato nella serata di ieri e valido dalla mezzanotte e per l’intera giornata di oggi.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.