Allerta Meteo, temporali sullo Ionio: attenzione alle coste, rischio trombe marine

Le condizioni meteo sono migliorate in quasi tutta Italia dopo il passaggio del ciclone Boris, responsabile delle alluvioni in Emilia Romagna e nelle Marche. Persistono, tuttavia, condizioni di instabilità al Centro-Sud. È quanto evidenziato anche dalle previsioni meteo del servizio PRETEMP, che sottolinea come “la residua presenza di aria più fredda alle quote della media troposfera potrà ancora determinare condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali” nella giornata di oggi, sabato 21 settembre.

Gli esperti di PRETEM hanno dunque emesso “un livello 0 per il Mar Ionio, relativi settori costieri e per il Nord Africa per possibili isolati deboli temporali. Non si esclude che locali convergenze del vento al suolo possano incentivare la genesi di trombe marine. Un livello 0 sarà inoltre valido sulla fascia appenninica centro-meridionale per fenomeni precipitativi localmente di natura temporalesca: non sono previste particolari criticità”.

Nord Africa e Mar Ionio

“La possibile convezione sarà forzata, oltre dalla presenza di aria più fresca in quota, anche dal transito di un ramo della corrente a getto, la quale subirà un’accelerazione proprio a ridosso della regione. Il profilo termodinamico (ad esempio valori di CAPE non superiori agli 800-1000 J/Kg) e il DLS inferiore ai 15 m/s risulteranno al più sufficienti alla genesi di isolati temporali. L’attività temporalesca sarà probabile principalmente sul mare; anche se non si esclude un interessamento delle aree costiere di Sicilia e Calabria Jonica. Inoltre, come detto sopra, locali convergenze di basso livello potranno incentivare la genesi di trombe marine”, concludono gli esperti di PRETEMP.

