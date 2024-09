Allerta Meteo, torna il caldo: il legame tra cupola di calore e Jet Stream

MeteoWeb

Nell’estate del 2024, l’emisfero settentrionale ha registrato le temperature più elevate mai documentate, con condizioni climatiche estreme che hanno colpito vaste zone del pianeta. Negli Stati Uniti, ondate di calore eccezionali hanno caratterizzato quasi ogni giorno, mentre in Europa, i Giochi Olimpici del 2024 si sono svolti in piena emergenza calore, durante una delle più lunghe ondate mai registrate. Tra il 21 e il 23 luglio, il pianeta ha sperimentato i tre giorni più torridi mai misurati, mentre agosto 2024 ha segnato il record come mese più caldo degli ultimi 175 anni, secondo la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

La temperatura globale media di quest’estate ha superato di 1,52°C la media del XX secolo. Anche se questo aumento può sembrare contenuto, i cambiamenti climatici provocano variazioni che non si distribuiscono in modo uniforme, con effetti che accentuano la frequenza e l’intensità di eventi meteorologici estremi, come le ondate di calore osservate nel 2024.

Uno dei fenomeni più frequentemente associati a queste ondate persistenti è la “cupola di calore“. Questo particolare schema atmosferico, in combinazione con le modifiche alla corrente a getto, ha un ruolo cruciale nel determinare la severità delle ondate di calore, che sono ormai influenzate dai cambiamenti climatici.

Cos’è una cupola di calore e la sua connessione con la corrente a getto?

Durante l’estate del 2024, molti meteorologi hanno sottolineato la rilevanza delle “cupole di calore“. Queste si verificano quando un sistema di alta pressione si stabilisce su una vasta area e vi rimane a lungo. L’aria, sotto l’influenza di questo sistema, tende a scendere, riscaldandosi ulteriormente e abbassando l’umidità. Ciò crea un clima soleggiato e secco, mentre il sistema di alta pressione funge da “coperchio“, impedendo la dispersione del calore accumulato a livello del suolo. Più a lungo una cupola di calore persiste, più le temperature salgono, rendendo l’ambiente quasi insopportabile.

La persistenza di questi fenomeni è strettamente correlata al comportamento della corrente a getto, una fascia di venti intensi situata a circa 10 chilometri di altitudine. Questo flusso si muove da ovest a est, determinato dalla rotazione terrestre e dalle differenze termiche tra le masse d’aria calda e fredda delle medie latitudini.

La corrente a getto non segue un percorso rettilineo, ma si ondula creando grandi fluttuazioni, note come onde di Rossby, che influenzano notevolmente il tempo. Quando la corrente a getto si sposta verso nord, favorisce la formazione di alte pressioni; quando si piega verso sud, invece, promuove basse pressioni, con condizioni instabili e piogge.

Il ruolo del cambiamento climatico sulla corrente a getto

Le differenze di temperatura tra le varie regioni del pianeta influenzano la forza della corrente a getto. Tuttavia, l’Artico si sta riscaldando molto più velocemente rispetto ad altre aree, fenomeno conosciuto come amplificazione artica. Questo riduce la differenza di temperatura tra l’Artico e i tropici, rallentando la corrente a getto. Quando la corrente a getto rallenta, il suo percorso diventa più ondulato, permettendo la formazione di onde più ampie e persistenti. Queste condizioni possono bloccare i sistemi di alta pressione, creando prolungate cupole di calore che intensificano le ondate di calore, come quelle vissute nel 2024 in diverse parti del mondo.

Impatti invernali e prospettive future

Questo comportamento anomalo della corrente a getto non riguarda solo l’estate, ma si ripercuote anche sugli inverni. Onde più accentuate possono spingere l’aria polare verso sud, portando a condizioni di freddo estremo e tempeste invernali. Le conseguenze di questi cambiamenti climatici sono significative e prolungate. Ondate di calore più frequenti e intense, inverni rigidi e maggiore imprevedibilità meteorologica sono solo alcuni degli effetti che continueranno a modellare il clima globale nei prossimi anni, con implicazioni importanti per la salute e il benessere umano.

