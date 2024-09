Allerta Meteo Toscana: forti temporali domani

MeteoWeb

Infiltrazioni di aria fresca in quota stanno determinando condizioni di instabilità che già oggi, domenica 1 settembre, potranno dare origine a isolati rovesci e brevi temporali sui rilievi e, localmente, sulle zone orientali della Toscana. Ma è nella giornata di domani, lunedì 2 settembre, che i fenomeni tenderanno a farsi più intensi, con temporali forti che interesseranno soprattutto la costa centro-meridionale, e le aree interne a ridosso, e le isole dell’arcipelago.

Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla che sarà in vigore dalle ore 6 alle fino alle 18 di domani, lunedì 2 settembre.

Lo scenario è caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale e perciò la Protezione Civile regionale raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.