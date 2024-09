Allerta Meteo Trentino: precipitazioni diffuse e intense da domani sera

MeteoWeb

Allerta meteo in Trentino a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che causerà precipitazioni diffuse e intense nella serata di domani, domenica 8 settembre. Lo comunica Meteotrentino. La perturbazione, di origine atlantica, è attesa nel pomeriggio e nella sera di domani, con precipitazioni che si estenderanno su gran parte del territorio. Le ore più critiche sono previste tra le 14 e le 22, quando le zone di stau (in cui la corrente d’aria, risalendo lungo la montagna, si espande e raffredda) potrebbero registrare intensità di pioggia superiori ai 10-20 millimetri l’ora.

Dopo una breve tregua notturna, è probabile che nella mattinata di lunedì 9 settembre si verifichino ulteriori rovesci, alcuni dei quali potrebbero avere carattere temporalesco, coincidenti con il passaggio dell’asse della saccatura. Entro le ore centrali di lunedì, le precipitazioni cumulate medie sono stimate tra i 30 e i 50 millimetri, con accumuli locali che potrebbero superare gli 80 millimetri.

Dalle ore centrali di lunedì e soprattutto martedì, il tempo migliorerà. Tuttavia, mercoledì 11 settembre una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest, portando ulteriori precipitazioni tra giovedì e venerdì. Queste precipitazioni potranno avere carattere temporalesco, accompagnate da venti a tratti forti e un significativo calo delle temperature, che permetterà alla neve di scendere fino a quote intorno ai 2.500 metri o inferiori.

