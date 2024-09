Allerta Meteo: Uragano Mediterraneo sull’Italia la prossima settimana

MeteoWeb

Nel corso della prossima settimana, l’Italia potrebbe dover monitorare con attenzione l’evolversi di un ciclone, anche se di tipo diverso rispetto ai tipici cicloni tropicali. Nel nostro Paese, i cicloni sono generalmente di origine extratropicale, e in casi più rari, possono manifestarsi come cicloni ibridi noti come TLC (Tropical-Like Cyclone) o Medicane (Mediterranean Hurricane). Questi fenomeni, pur distinti dai cicloni tropicali classici, possono comunque avere un impatto rilevante, specialmente durante periodi di alta instabilità atmosferica. In Europa, la situazione continua a essere dominata da una marcata ondulazione del jet stream, la corrente a getto che si muove ad alta quota.

In particolare, sull’Italia, il ramo polare del jet stream sta causando il transito di un fronte freddo, con il conseguente verificarsi di forti venti. Tuttavia, con l’arrivo del fine settimana, si prevede l’instaurarsi di un’area di alta pressione sull’Europa centrale. Questo anticiclone dovrebbe garantire una temporanea stabilizzazione del meteo, offrendo qualche giorno di relativa calma.

L’attenzione però si sposta alla metà della prossima settimana, quando è attesa una nuova fase di ciclogenesi. I principali modelli meteorologici globali, tra cui ECMWF (modello europeo), GFS (modello americano) e ICON (modello tedesco), sono concordi nell’indicare la possibilità di un’incursione di aria fredda che porterebbe alla formazione di una saccatura.

Questa saccatura potrebbe agevolare lo sviluppo di un ciclone extratropicale, che potrebbe formarsi sui mari a nord o al centro dell’Italia. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, c’è ancora incertezza riguardo alla precisa localizzazione del centro di bassa pressione e alla sua evoluzione: potrebbe infatti restare stazionario o attraversare rapidamente la penisola.

Nonostante l’incertezza, l’arrivo di una forte ondata di maltempo appare molto probabile, in particolare per le regioni del centro-nord. L’intensità di questo evento potrebbe essere ulteriormente amplificata dal cambiamento climatico e dalle attuali condizioni dei mari, che risultano più caldi della media stagionale.

Questa anomalia termica dei mari implica che l’energia rilasciata dalle acque calde potrebbe intensificare le precipitazioni, aumentando il rischio di piogge abbondanti e, in alcune aree, addirittura torrenziali.

Sebbene sia ancora difficile stabilire con esattezza le aree più esposte a questo rischio, è evidente che il pericolo di eventi meteorologici estremi è alto. Sarà necessario seguire attentamente l’evoluzione della situazione, con la speranza che le previsioni più critiche possano essere riviste in modo meno preoccupante.

L’autunno è una stagione caratterizzata da grande imprevedibilità e, con l’aumento delle temperature marine, i fenomeni atmosferici rischiano di diventare sempre più estremi. Nei prossimi giorni, gli aggiornamenti delle previsioni forniranno un quadro più dettagliato per comprendere l’evoluzione e l’intensità del ciclone, così da potersi preparare adeguatamente agli eventi meteorologici in arrivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.