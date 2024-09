Allerta Meteo Valle d’Aosta, piogge in arrivo: rischio frane ed esondazioni

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e piogge forti valida per la giornata di domani, martedì 1 ottobre. L’allerta interessa la dorsale alpina, la fascia di territorio che va dalla Valgrisenche fino a Cervinia, passando per le valli del Monte Bianco e il Gran San Bernardo. Saranno possibili “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi”.

Domani sono attese “intense correnti occidentali instabili“, che “determinano precipitazioni moderate, localmente forti tra la Valgrisenche ed il Gran San Bernardo, specie nel pomeriggio e durante la notte su mercoledì”. La quota neve si attesterà a 2.400-2.800 metri.

