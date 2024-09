Allerta Meteo Valle d’Aosta, allarme arancione per piogge forti: rischio frane ed esondazioni

MeteoWeb

Sale l’allerta meteo in Valle d’Aosta nell’ultimo bollettino del Centro funzionale regionale. Riguardo all’aspetto idrogeologico, il livello è arancione per versanti e torrenti e interessa la dorsale alpina – dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. Allerta meteo gialla per piogge forti per le valli del Gran Paradiso.

“Una vasta saccatura su buona parte dell’Europa favorisce precipitazioni, anche di forte intensità oggi sul settore nordoccidentale, associate a possibile convezione, e via via più deboli verso il settore sudorientale. Dalla serata i fenomeni dovrebbero attenuarsi e cessare, salvo qualche sulle creste di confine, interessate da un po’ di bufera”, si legge nel bollettino di allerta.

“Le precipitazioni previste per il pomeriggio e la serata di oggi, considerato anche lo stato di saturazione dei suoli, potranno determinare fenomeni di instabilità sui versanti, colate detritiche con parziale riattivazione di conoidi anche su bacini superiori ai 10km2 e possibili esondazioni e fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60km2). Le precipitazioni causeranno inoltre innalzamento dei livelli della Dora Baltea con conseguenti possibili erosioni spondali e locali esondazioni in zone non antropizzate; i livelli rientreranno sotto le soglie di attenzione durante la mattinata di domani”, riporta il bollettino.

In particolare, a nord-ovest saranno possibili “diffuse frane superficiali, colate detritiche, cadute massi e esondazioni dei torrenti principali. Riattivazione di frane profonde in contesti critici” mentre nelle vallate del Parco nazionale, lo scenario riguarda l’eventualità di “localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi”.

