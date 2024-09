Allerta Meteo Valle d’Aosta: allarme arancione fino a sera nelle valli del Gran Paradiso

MeteoWeb

Resta confermata fino alla mezzanotte di oggi l’allerta idrogeologica arancione nelle valli valdostane del Gran Paradiso, e quindi anche a Cogne, per la possibilità di “diffuse frane superficiali, colate detritiche, cadute massi ed esondazioni dei torrenti principali” e di “riattivazione di frane profonde in contesti critici”. Lo si legge nel bollettino di allerta meteo emesso nel primo pomeriggio dal Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta.

“Le precipitazioni nel pomeriggio continueranno nel settore orientale della regione, e saranno in esaurimento nella serata. I livelli dei corsi d’acqua si sono innalzati su tutta la regione, in particolare” a Est e a Sud: “in quest’ultima ci sono state locali erosioni ed esondazioni nei comuni di Valsavarenche e Cogne con interruzioni della viabilità locale e regionale, pertanto si mantiene l’allerta arancio“ nelle valli del Gran Paradiso “e l’allerta gialla sulle restanti zone”.

“Il picco registrato nella stazione di Aymavilles ha toccato la seconda soglia di attenzione e sta ora transitando verso la bassa Valle, dove è attesa nel secondo pomeriggio: rimane pertanto per la giornata odierna l’allerta gialla idraulica sulla Dora Baltea”.

La quota neve si attesta a 3.100 metri. Lo zero termico, oggi a 3.400 metri, domani, venerdì 6 settembre salirà sino a 4.100 metri. Per la giornata di domani su tutta la regione sono attese precipitazioni “assenti localmente deboli” e l’allerta idrogeologica sarà ‘gialla’ in tutte le aree del territorio.

