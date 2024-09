Allerta Meteo Valle d’Aosta: chiuse Val Ferret e Val Veny

MeteoWeb

A Courmayeur è scattata alle 10.30 la chiusura precauzionale della Val Ferret e della Val Veny a causa dell’allerta meteo per criticità idrogeologica legata alle forti piogge in vigore nel Nord-Ovest del territorio regionale. In Val Ferret, l’accesso pedonale e veicolare è vietato dalla località La Palud (sbarra della Val Ferret) fino alle 8 di domani, venerdì 27 settembre. Alla stessa ora riaprirà l’ingresso in Val Veny lungo la pista della Brenva, mentre l’accesso a partire dal Ponte delle capre tornerà percorribile dopo la revoca dell’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco, Roberto Rota.

Inoltre, “per reali necessità il sindaco e/o il responsabile comunale di protezione civile potranno prevedere finestre di transito, da effettuarsi durante le fasi meno intense della perturbazione e a rischio e pericolo del richiedente”.

