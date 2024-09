Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per vento forte nelle zone montane

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle ore 16.00 di oggi alle 16.00 di domani, venerdì 27 settembre, in cui viene dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte sulle zone montane in quota, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento. Dal pomeriggio/sera di giovedì 26 alla mattinata di venerdì 27, è prevista una fase di tempo perturbato specie su zone montane, dove le precipitazioni saranno più frequenti e localmente anche consistenti; venti in quota da sud-ovest in intensificazione fino a forti e in progressiva attenuazione dal tardo pomeriggio/sera di venerdì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

