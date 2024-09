Allerta Meteo Veneto: codice arancione per temporali e piogge abbondanti

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha diramato l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica su tutta la regione (eccetto il bacino del Piave Pedemontano e il bacino del Livenza, Lemene e Tagliamento, che sono sotto allerta gialla; nessuna allerta invece per il bacino dell’Alto Piave). Diramata anche un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali che copre tutta la regione. Infine, allerta gialla per criticità idraulica sui bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige e Basso Brenta-Bacchiglione.

Il bollettino di allerta ha validità dalle 14 di domenica 8 settembre fino alle 14 di lunedì 9. La Criticità Idrogeologica Arancione partirà dalle ore 18:00 dell’8 settembre, prima è da intendersi Gialla.

“Tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì è previsto il veloce passaggio di un intenso impulso perturbato, generato da una saccatura estesa tra Inghilterra e Nord Africa che si sposta verso est interessando la nostra regione. Sono previste precipitazioni estese, anche temporalesche, ad iniziare dal pomeriggio di domenica con fase più intensa tra la serata e le prime ore di lunedì; saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, anche ripetuti, e forti raffiche di vento) e quantitativi di precipitazione anche abbondanti”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

