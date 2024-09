Allerta a Taiwan, arriva il tifone Krathon: scuole e uffici chiusi

MeteoWeb

Tifone in arrivo su Taiwan. L’Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan ha emesso un’allerta per il tifone Krathon, che nelle prime ore di oggi è stato rilevato a circa 220 chilometri da Cape Eluanbi, il punto più a sud dell’isola. Secondo quanto riferito dal meteorologo Wu Wan-hua, la tempesta continuerà a rafforzarsi portando con sé venti e precipitazioni che colpiranno l’isola soprattutto tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre. Decisa la chiusura di scuole e uffici in tre contee: quella orientale di Hualien, quella sudorientale di Taitung e quella meridionale di Pingtung.

