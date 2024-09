Alluvione Emilia Romagna, Comune di Ravenna: “gli abitanti di Santerno e Piangipane vadano ai piani alti”

MeteoWeb

Il Comune di Ravenna ha emanato un’ordinanza nella quale si chiede alla popolazione di Santerno e Piangipane di recarsi ai piani alti. Chi non ha questa possibilità o lo desidera può recarsi al Pala De Andrè di Ravenna, aperto come punto di accoglienza.

Rispetto alla situazione di emergenza del territorio comunale, la situazione è in via di miglioramento per quanto riguarda il Montone, pur rimanendo i livelli ancora molto elevati; resta invece molto critica per quanto riguarda il Lamone, dove è in corso una tracimazione che coinvolge l’area di via Palazza/via degli Angeli al confine con il comune di Russi. Questa tracimazione, che sovraccarica i canali dell’area destra del Lamone, fa sì che sia necessaria particolare attenzione in tutta l’asta destra del fiume Lamone e per questo è stata emanata l’ordinanza.

Sale l’attenzione anche sui canali nel Ravennate

A Ravenna e provincia al momento per quanto riguarda i fiumi “la preoccupazione è sulla tenuta degli argini“, e intanto le rotture nei comuni confinanti con quello di Ravenna “stanno mettendo in crisi la rete dei canali di bonifica“. Per questo, il Comune chiede alla cittadinanza “di prestare la massima attenzione a tutta la rete dei canali consortili“, prima di tutto per le zone già interessate dagli allagamenti del maggio 2023, perché “potrebbero essere interessate da nuovi allagamenti”. In via precauzionale è stato chiuso il ponte sulla Statale 16 a Mezzano e sono stati messi sacchi di sabbia in modo da scongiurare la tracimazione dell’acqua sulla strada lato monte.

“È assolutamente indispensabile che ciascuno metta in atto tutti i comportamenti utili a tutelare la propria incolumità“, è la raccomandazione. Ai cittadini si chiede dunque di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi e dei canali, stare lontani dagli argini dei fiumi e dei canali e dalle zone allagabili, moli, dighe foranee e spiagge, non accedere ai capanni, non accedere ai sottopassi se allagati e in caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti.

Il Comune ricorda che oggi sono chiuse tutte le scuole, le Università e l’alta formazione artistica e musicale – i centri di formazione professionale (IeFP), i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, le biblioteche e i musei, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali per disabili, gli impianti sportivi, e i mercati. Chiusi anche i cimiteri, parchi, giardini e pinete. Vietato l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Annullate sagre, feste e manifestazioni pubbliche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.