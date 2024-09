Alluvione Emilia Romagna, scuole chiuse anche domani in provincia di Ravenna

MeteoWeb

A Ravenna e provincia, le scuole saranno chiuse anche domani, venerdì 20 settembre. E con esse le Università e l’alta formazione artistica e musicale, i centri di formazione professionale (IeFP), i centri ricreativi e di aggregazione giovanile, le biblioteche, musei, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali per disabili, gli impianti sportivi. Saranno chiusi anche cimiteri, parchi, giardini e pinete. Resta poi vietato l’accesso alle aree fluviali.

Da domani, avvisa ancora il Comune, è necessario prestare particolare attenzione se si accede all’arenile e alle dighe foranee. Sono possibili i mercati, salvo che non si svolgano in aree soggette ad evacuazioni.

Mentre le scuole restano chiuse anche domani è “opportuno accordarsi con il proprio datore di lavoro per verificare la situazione nella propria azienda e favorire quanto più possibile il lavoro a distanza, per limitare gli spostamenti allo stretto necessario, indicazione valida per qualsiasi tipo di spostamento”, è la raccomandazione. Anche ka situazione delle strade è in evoluzione con divieti che vengono istituiti in base al deflusso delle acque.

“Nel territorio del Comune di Faenza, di Solarolo, di Castel Bolognese e di Casola Valsenio, centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali riapriranno invece nella giornata di domani, venerdì 20 settembre 2024”, spiega il sindaco di Faenza, Massimo Isola. “La chiusura delle scuole ci permetterà, durante la giornata di domani, di effettuare i dovuti sopralluoghi per verificare le condizioni strutturali a seguito delle precipitazioni di questi giorni”.

